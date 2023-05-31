У четвер, 1 червня, у Миколаївському зоопарку влаштують свято до Дня захисту дітей.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

У зоопарку дітлахів будуть розважать аніматори, працівники драматичного театру та музичний ансамбль.

Святкова програма:

— 10:00 в зоопарку розпочнеться програма від Центру реабілітації дітей та осіб з інвалідністю.

— 11:00 - анімаційна програма для найменших відвідувачів.

— 12:00 - вистава “Одного разу в Африці” від Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

— 14:00 - показова годівля приматів (з собою можна принести банани та листя салату).

— 15:30 - виступ інструментального ансамблю дитячої музичної школи №8.

Для дітей віком до 14 років буде безкоштовний вхід.

Нагадаємо, директор Миколаївського зоопарку, депутат міськради Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування, а потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.

Раніше, у вересні українців закликали допомогти Миколаївському зоопарку у придбанні корму для тварин.

Також з початком повномасштабної війни українці почати купувати онлайн квитки до зоопарку, аби підтримати заклад. Тоді місто знаходилося під постійними обстрілами, люди не могли відвідувати зоопарк.

В рамках серії подкастів «Рішуча Миколаївщина» вийшов випуск, присвячений Миколаївському зоопарку. Там Володимир Топчий розповів, як небайдужі люди допомогли зберегти заклад.