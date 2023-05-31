Коблівська сільська територіальна громада розробляє мобільний додаток «Курорти Коблеве», що буде містити у собі інформацію про найближчі архітектурні памʼятки, музеї, заклади громадського харчування, локації для активного туризму, магазини тощо.

Про це йде мова на офіційному сайті Коблівської міської ради.

У зв’язку з цим українців просять пройти опитування та зазначити, як вони проводять відпустки та якому відпочинку надають перевагу. Також у людей питають про враження від відпочинку у Коблевому.

Сам додаток буде реалізований після війни, коли свою роботу відновить туристична галузь.

— Також за допомогою додатку туристи матимуть можливість легко розібратися в транспортній інфраструктурі та знайти потрібний медичний заклад. Тобто все потрібне для локального орієнтування прямо у вашому смартфоні. Навіть про Google можна забути!, — впевнені у міськраді.

Раніше повідомлялося, що Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області не отримувало заявок щодо обстеження території пляжів та прибережної смуги в Коблевому.