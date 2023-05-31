Соцмережа Twitter зараз коштує лише третину від тієї суми, яку мільярдер Ілон Маск заплатив наприкінці минулого року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані компанії Fidelity.

При цьому Маск визнав, що переплатив за Twitter, який він купив за 44 мільярди доларів, в тому числі 33,5 мільярда доларів власного капіталу.

Нещодавно він заявив, що Twitter коштує менше половини того, що він за нього заплатив.

— Незрозуміло, як Fidelity дійшов до нової, нижчої оцінки, і чи отримує він якусь непублічну інформацію від компанії. Вперше Fidelity знизила вартість своєї частки в Twitter у листопаді до 44% від ціни придбання. За цим послідували подальші уцінки в грудні та лютому, — пише Bloomberg.

Відтоді, як Twitter очолив Ілон Маск, компанія зазнала фінансових труднощів. Після того, як компанія обтяжила себе боргом у 13 мільярдів доларів, нестабільне прийняття рішень і проблеми з модерацією контенту призвели до того, що дохід від реклами знизився на 50%, заявляв Маск у березні.

Спроба повернути ці доходи за рахунок продажу підписок на Twitter Blue поки що не увінчалася успіхом. На кінець березня на неї підписалося менше 1% щомісячних користувачів Twitter.

Twitter не відповів на прохання про коментар.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, який використовує оцінку Fidelity для розрахунку вартості його холдингу, інвестиції Маска в Twitter зараз становлять 8,8 мільярдыв доларів. Минулого року Маск витратив понад 25 мільярдів доларів на придбання приблизно 79% акцій компанії.

Згідно з індексом, остання уцінка викреслює близько 850 мільйонів доларів зі статків Маска, які становлять 187 мільярдів доларів. Незважаючи на проблеми з Twitter, статки Маска цього року зросли більш ніж на 48 мільярдів доларів, в основному завдяки зростанню цін акцій Tesla Inc. на 63%.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Twitter виходить із добровільного кодексу практики боротьби з дезінформацією в Європейському союзі.