Чорноморський національний університет імені Петра Могили планує витратити 928 тисяч гривень на ремонт у приміщеннях, які постраждали під час ворожих обстрілів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Переможець тендеру має до першого серпня відремонтувати підлогу, стелю та вікна на сходинковій клітині та у трьох кабінетах на другому на третьому поверхах.

Наразі триває процедура подання пропозицій від учасників тендеру. Аукціон стартує 9 червня.

Раніше було заплановано 1,3 мільйони гривень на ремонт у двох пошкоджених ворожими ракетами вестибюлях вишу.

Також Чорноморський національний університет планує відремонтувати до початку літа читальну залу, яка була пошкоджена під час ракетного обстрілу РФ.

Нагадаємо, що росіяни двічі обстрілювали Чорноморський національний університет імені Петра Могили: 17 серпня та 19 серпня 2022 року.

Напередодні ракетної атаки на університет Міноборони РФ заявило, що там нібито знаходяться підрозділи української Тероборони, обладнано склади з боєприпасами та розміщено бронетехніку. Однак журналісти показали, що ніякої військової бази на території вишу немає: там знаходились лише працівники університету, які приймали документи абітурієнтів, підписували обхідні листи та видавали дипломи.

Пізніше у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили розповіли, що активно працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.