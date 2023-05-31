Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» проводить роботи з підготови до наступного опалювального сезону. Зокрема, сьогодні проводяться гідравлічні випробування трубопроводів, їхня заміна та підготовка котелень.

Про рівень готовності підприємства міський голова Олександр Сєнкевич розповів телеканалу «Март».

Так, за його словами, на сьогоднішній день комунальне підприємство на 30% готове до сезону опалення 2023-2024. До роботи вже готові загалом 65 котелень.

— На сьогоднішній день проводяться роботи по котельнях. До роботи вже готові 18 великих котелень і 47 індивідуальних на центральних теплових пунктах. Власне, підприємство на сьогодні готове на 30% до наступного опалювального сезону, — наголосив мер.

Олександр Сєнкевич розповів, що наразі «Миколаївоблтеплоенерго» проводить ряд гідравлічних випробувань і заміну ушконжених трубопроводів.

— Миколаївтеплоенерго провели гідравлічні випробування вже на більш наж 63 кілометрах своїх трубопроводів теплових мереж і зараз працюють над заміною пошкоджених ділянок. Не латанням дірок займаються, я знаходять погану труду і замінюють її на нову, — зазначив міський голова.

Нагадаємо, 30 травня на сесії Миколаївської міськ ради виявилося, що Миколаєву потрібно розробляти нову схему теплопостачання — попередня за 1,2 мільйона гривень використовуватись не може. У департаменті енергоефективності Миколаївської міської ради немає в наявності оригіналів документів схеми теплопостачання міста. Їх було вилучено у 2019 році в рамках розпочатого кримінального провадження.