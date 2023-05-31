Степан Полторак

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило у розшук колишніх міністрів оборони України Степана Полторака та Валерія Гелетея, а також колишнього начальника Генштабу Віктора Муженка.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Їх звинувачують у «геноциді цивільного російськомовного населення на Донбасі». За якою саме статтею розшукують трьох колишніх українських чиновників – невідомо.

Нагадаємо, після атаки Москви загадковими безпілотниками оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого російська пропаганда уже неодноразово оголошувала «‎мертвим».

Пізніше головнокомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський та заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв також опинилися в базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ.