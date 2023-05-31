Мешканцю Снігурівки загрожує до восьми років ув'язнення за те, що під час сварки чоловік вдарив знайомого ножем у живіт.
Про це повідомили в Миколаївськой обласній прокуратурі.
Так, «дружні посиденьки» закінчилися затриманням. За даними правоохоронців, потерпілий винаймав у підозрюваного будинок. Арендодавець вирішив навідатися до квартиранта.
— Чоловіки вирішили разом вжити алкоголь, але дружні посиденьки закінчились сваркою, в ході якої зловмисник схопив кухонний ніж та наніс потерпілому удар у черевну порожнину, — пишуть правоохоронці.
Потерпілого з проникаючою колото-різаною раной черева госпіталізували.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Баштанського району під час застілля вдарив свого пасинка ножем у груди. Чоловіки, так само разом випивали, після чого між ними виникла сварка.
Мешканцю Снігурівки загрожує до восьми років ув'язнення за те, що під час сварки чоловік вдарив знайомого ножем у живіт.
Про це повідомили в Миколаївськой обласній прокуратурі.
Так, «дружні посиденьки» закінчилися затриманням. За даними правоохоронців, потерпілий винаймав у підозрюваного будинок. Арендодавець вирішив навідатися до квартиранта.
— Чоловіки вирішили разом вжити алкоголь, але дружні посиденьки закінчились сваркою, в ході якої зловмисник схопив кухонний ніж та наніс потерпілому удар у черевну порожнину, — пишуть правоохоронці.
Потерпілого з проникаючою колото-різаною раной черева госпіталізували.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Баштанського району під час застілля вдарив свого пасинка ножем у груди. Чоловіки, так само разом випивали, після чого між ними виникла сварка.