Мешканцю Снігурівки загрожує до восьми років ув'язнення за те, що під час сварки чоловік вдарив знайомого ножем у живіт.

Про це повідомили в Миколаївськой обласній прокуратурі.

Так, «‎дружні посиденьки»‎ закінчилися затриманням. За даними правоохоронців, потерпілий винаймав у підозрюваного будинок. Арендодавець вирішив навідатися до квартиранта.

— Чоловіки вирішили разом вжити алкоголь, але дружні посиденьки закінчились сваркою, в ході якої зловмисник схопив кухонний ніж та наніс потерпілому удар у черевну порожнину, — пишуть правоохоронці.

Потерпілого з проникаючою колото-різаною раной черева госпіталізували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Баштанського району під час застілля вдарив свого пасинка ножем у груди. Чоловіки, так само разом випивали, після чого між ними виникла сварка.