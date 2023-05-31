Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт, передає DW.

Так він прокоментував запитання журналіста щодо атаки дронів на Москву. Штеффен Хебештрайт також додав, що офіційний Берлін виступає проти того, щоб для таких атак використовували німецьку зброю.

Нагадаємо, вранці, 31 травня, за версією рос ЗМІ та пропагандистів, відбулася так звана «‎атаку дронів»‎ на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Також росЗМІ стверджують, що у цей же час безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод. Там, як зазначають пропагандисти, уламки пошкодили установку з переробки нафти, внаслідок чого почалася пожежа.

До того, 30 травня, у Москві було чутно вибухи, після яких місцева влада заявила про атаку дронів на місто та пошкодження будинків.

Раніше, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йшов зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «‎українською ДРГ»‎.