Суд заарештував майно колишнього депутата Херсонської облради Едуарда Репілевського, який пішов на співпрацю з окупантами й тимчасово очолював створене ними міністерство сільського господарства та рибальства.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Рішення суду стосується активів депутата і членів його родини, включно з 400 об’єктами нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України.

Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в п'яти агрокомпаніях і трьох торгових марках.

Загальна сума заблокованих активів становить 500 мільйонів гривень.

СБУ прямо не називає імені підозрюваного, але вказує на нього: він входив до складу забороненої партії ОПЗЖ, одним із перших підтримав російських загарбників, отримав від гауляйтера Володимира Сальдо керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації, очолював створену агресором «‎міжвідомчу комісію щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції»‎.

Едуард Репілевський – власник кількох аграрних підприємств в Херсонській області, зокрема Агробізнес, Мар'янівське та СК «‎Таврія»‎, які він добровільно перереєстрував за російським законодавством.

Корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки уже передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Ще частина майна фігуранта, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і перейде до АРМА після звільнення Херсонщини.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України арештувала на Миколаївщині риболовецький траулер, який належить компанії російського олігарха Олександра Верховського, яке оцінюють у майже мільярд гривень.