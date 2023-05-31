Між Україною та Литвою набула чинності угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Громадяни України, які переїхали до Литви, згідно з підписаною угодою, зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів.

Водночас як громадяни Литви, що постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його на українське без додаткових іспитів.

Для обміну слід подати:

документ про постійне місце проживання в країні;

оригінал посвідчення водія;

дійсну медичну довідку.

— Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви, які переїжджають на постійне проживання в державу іншої сторони за спрощеною процедурою, – повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» зʼявилася нова функція — заміна водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.