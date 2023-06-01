За минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 208 тисяч військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 208370 (+460) осіб ліквідовано

танків - 3804 (+2)

бойових броньованих машин - 7478 (+6)

артилерійських систем - 3474 (+14)

РСЗВ - 575 (+0)

засоби ППО - 333 (+0)

літаків - 313 (+0)

гелікоптерів - 298 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3131 (+7)

крилаті ракети - 1107 (+0)

кораблі /катери 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6239 (+9)

спеціальна техніка - 458 (+4).

У небі над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять російських безпілотників протягом середи, 31 травня.