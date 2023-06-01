За минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 208 тисяч військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно склали:
У небі над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять російських безпілотників протягом середи, 31 травня.
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 208 тисяч військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно склали:
У небі над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять російських безпілотників протягом середи, 31 травня.