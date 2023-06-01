Російські опозиційні політики долають заборону критики Володимира Путіна. Цьому сприяє різка риторика націонал-патріотів та Євгена Пригожина.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
Як зазначається у зведенні, 27 травня російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.
За даними британської розвідки, він відкрито критикував війну з моменту вторгнення, але швидше за все це перший заклик до заміни Влодимира Путіна на державному російському телебаченні з моменту її початку.
— За останні 15 місяців у Росії були введені обмеження свободи слова, небачені з радянських часів. Однак існує реальна ймовірність того, що нещодавня уїдлива риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи «Вагнер» Євген Пригожин, спонукає опозиціонерів подолати табу, - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, під час атаки дронів на Москву російська ППО збила безпілотники всього в 10 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Анонімне джерело The Moscow Times повідомило, що рано вранці служба безпеки підняла диктатора через повітряну загрозу.
Російські опозиційні політики долають заборону критики Володимира Путіна. Цьому сприяє різка риторика націонал-патріотів та Євгена Пригожина.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
Як зазначається у зведенні, 27 травня російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.
За даними британської розвідки, він відкрито критикував війну з моменту вторгнення, але швидше за все це перший заклик до заміни Влодимира Путіна на державному російському телебаченні з моменту її початку.
— За останні 15 місяців у Росії були введені обмеження свободи слова, небачені з радянських часів. Однак існує реальна ймовірність того, що нещодавня уїдлива риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи «Вагнер» Євген Пригожин, спонукає опозиціонерів подолати табу, - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, під час атаки дронів на Москву російська ППО збила безпілотники всього в 10 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Анонімне джерело The Moscow Times повідомило, що рано вранці служба безпеки підняла диктатора через повітряну загрозу.