Російські опозиційні політики долають заборону критики Володимира Путіна. Цьому сприяє різка риторика націонал-патріотів та Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 27 травня російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

За даними британської розвідки, він відкрито критикував війну з моменту вторгнення, але швидше за все це перший заклик до заміни Влодимира Путіна на державному російському телебаченні з моменту її початку.

— За останні 15 місяців у Росії були введені обмеження свободи слова, небачені з радянських часів. Однак існує реальна ймовірність того, що нещодавня уїдлива риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи «‎Вагнер»‎ Євген Пригожин, спонукає опозиціонерів подолати табу, - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, під час атаки дронів на Москву російська ППО збила безпілотники всього в 10 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Анонімне джерело The Moscow Times повідомило, що рано вранці служба безпеки підняла диктатора через повітряну загрозу.