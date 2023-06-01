Вчора, 31 травня, напередодні Дня захисту дітей, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав та привітав зі святом вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Южноукраїнську.

На сьогодні в Центрі перебуває 41 дитина різного віку – від 3 до 17. Кожен з них має свою історію, п’ятеро з них евакуйовані з Херсонщини. І якщо на сьогодні в центрі перебуває близько 40 дітей, громада має потребу у збільшенні кількості дітей у закладі до 50-ти. Це потребує додаткового фінансування на харчування.