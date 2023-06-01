Вчора, 31 травня, напередодні Дня захисту дітей, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав та привітав зі святом вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Южноукраїнську.
— Незважаючи ні на що, очі малечі наповнені радістю, адже вихователі справді горять своєю справою і створили настільки теплі та затишні умови, наскільки це можливо. Проте на сьогодні в громади є потреба у масштабуванні роботи центру. Обговорили із керівництвом закладу ці плани та те, як до цього може долучитися обласна рада. Є необхідність у дофінансуванні, і це питання найближчим часом буде вирішено. Також працюватимемо для співпраці з інвесторами, залученням грантових програм тощо, аби якомога більша кількість дітей, які потребують такої реабілітації, могли її отримати, - зазначив Антон Табунщик.
Вчора, 31 травня, напередодні Дня захисту дітей, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав та привітав зі святом вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Южноукраїнську.
— Незважаючи ні на що, очі малечі наповнені радістю, адже вихователі справді горять своєю справою і створили настільки теплі та затишні умови, наскільки це можливо. Проте на сьогодні в громади є потреба у масштабуванні роботи центру. Обговорили із керівництвом закладу ці плани та те, як до цього може долучитися обласна рада. Є необхідність у дофінансуванні, і це питання найближчим часом буде вирішено. Також працюватимемо для співпраці з інвесторами, залученням грантових програм тощо, аби якомога більша кількість дітей, які потребують такої реабілітації, могли її отримати, - зазначив Антон Табунщик.