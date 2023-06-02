Фінська авіакомпанія Finnair пропонує знижку 95% для українців на авіаквитки до Гельсінкі при польоті до 30 вересня 2023 року з п’яти міст Європи.

Про це повідомляє avianews.com.

Знижка поширюється на тариф, але не діє на збори аеропорту.

Придбати квитки за зниженою ціною можна тільки в один бік із аеропортів Кракова, Варшави, Гданська, Будапешта та Праги в Гельсінкі. Винятком є рейс Варшава-Гельсінкі AY1144 – на нього знижка не діє.

Авіаквитки на рейси Finnair за зниженою ціною можна купити на сайті авіакомпанії за промокодом UKRAINE95.

Квиток необхідно шукати лише в один бік із Кракова, Варшави, Гданська, Будапешта та Праги у Гельсінкі. Якщо вибрати квитки в обидві сторони, знижка не діє.

Стандартна ціна перельоту з Кракова в Гельсінкі на 20 липня становить 1027 злотих за тарифом Economy Classic. Він включає 8 кг ручної поклажі та багаж до 23 кг.

Якщо використати промокод, то ціна квитка знижується до 102 злотих.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair наймає значну кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб бути готовою повернутися в Україну, коли закінчиться війна.