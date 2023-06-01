У Миколаєві часто зазнають вандалізму точки видачі питної води: недобросовісні містяни ламають крани та розкидають сміття.

Про це на брифінгу розповів директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

За його словами, найчастіша проблема - поламані крани.

— Особливо ламали крани. Навішо воно їм треба, не знаю, але поламати потрібно. Протягом зими постійно ламали на тих станціях, що були передані Данією, без диспенсера, — розповідає директор ОКП.

А от на вулиці Казарського невідомі понівичели кнопки на диспенсерах.

— Є дуже талановиті люди на Казарського, вони додумалися і кнопки на диспенсорах поламати. Як, я навіть не розумію. Скоріше за все, намагалися запихнути туди якусь палицю. Думали, якщо кнопку натиснути посильніше, вода буде швидше текти. Або може пиво буде текти, я не знаю, — каже Микола Логвінов.

Він також розповів, що дуже поширеною проблемою залишається сміття. А крім того, були випадки, коли містяни купалися одразу в місцях видачі води.

— Багато сміття коло станцій, покурив - кинув. Також є населення, яке купається прямо під станціями, — підсумував директор ОКП.

Нагадаємо, у «Миколаївоблтеплоенерго» пояснили, звідки взялася сума у 37 мільйонів гривень для програми «Доступна вода».

Також, раніше повідомлялося,, Раніше повідомлялося, що вода за програмою «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету Миколаєва цього року планують витратити 37 мільйонів гривень, не є питною.