Народний депутат Олександр Гайду привітав з Міжнародним днем захисту дітей - маленьких пацієнтів у Миколаївській обласній дитячій лікарні.

Про це повідомляє пресслужба політика.

Нардеп побажав дітям швидкого одужання та вручив солодкі подарунки.

— Дорогі наші дітки, сьогодні в Міжнародний День захисту дітей хочу вам побажати бути життєрадісними, щирими та добрими. Все що ми робимо та заради чого стараємось – це ви. Тому хочемо, щоб ви були щасливими та усміхненими. А щоб підняти вам настрій - ми з компанією «Рум’яний хліб» підготували для вас солодкі подарунки, - заявив нардеп.

За словами головного лікаря Олександра Пліткіна, зараз найбільше дітей лікується у травматології - тепла погода завжди тут супроводжується збільшенням кількості пацієнтів. Крім миколаївців у лікарні на постійній основі доглядають і маленьких херсонців, які залишилися без батьків.

— Дітки нашої лікарні особливо раді теплим зустрічам, спілкуванню та подарункам, адже багато хто знаходиться тут на лікуванні тижнями. Для них ця підтримка особливо важлива. Дякуємо нашому другу-народному депутату Олександр Гайду за постійну підтримку лікарні та наших пацієнтів, - зазначив головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін.

Нагадаємо, Олександр Гайду систематично допомагає Миколаївській обласній дитячій лікарні. Раніше нардеп вітав з новорічними святами пацієнтів, передавав сучасне медичне обладнання, медикаменти та продукти.

Також, раніше, до новорічних свят Олександр Гайду передав подарунки для дітей з деокупованих територій: автомобіль з різноманітними солодощами, печивом, вафлями, іграшками, пазлами, канцелярськими наборами, а також ковдри та теплий одяг.