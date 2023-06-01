Від березня 2023 року із прифронтових територій Донецької і Луганської областей були примусово евакуйовані 130 дітей, ще 79 дітей були примусово вивезені з Харківщини.

Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на начальницю відділу Департаменту правового забезпечення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ксенію Мулюн.

Мулюн уточнила, що евакуація відбувається в Кіровоградську, Черкаську, Тернопільську області. Розглядається також Житомирщина як регіон для розміщення дітей з батьками, вивезених з прифронтових сіл та містечок сходу країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Авдіївці Донецької області лишається одна дитина, яку переховують батьки. Місто перебуває в «червоній зоні», звідки евакуація неповнолітніх є обов'язковою.