Федеральна служба безпеки (ФСБ) рф заявила про хакерську атаку на кілька тисяч телефонів російських дипломатів. Мовляв, це сталося через те, що виробник їхніх гаджетів, компанія Apple, «співпрацює з американськими спецслужбами».
Про це повідомляє російська служба «Радіо Свободи».
Як зазначається, зараження зазнали айфони співробітників російських дипломатичних служб у країнах НАТО, колишнього СРСР, а також в Ізраїлі, Сирії та Китаї.
ФСБ заявляє, що масовий злам став можливим завдяки співпраці Apple з американськими спецслужбами, проте жодних доказів цього не наводиться.
Подробиці атаки також не вказуються. В РФ стверджують, що було використано невідоме раніше програмне забезпечення, яке використовує вразливості в коді операційної системи iOS.
В організації атаки ФСБ звинуватило американське агентство національної безпеки.
Водночас міністерство закордонних справ Росії пов'язало хакерську атаку з тим, що «розвідслужби США десятиліттями використовують ІТ-корпорації з метою масштабного збору даних інтернет-користувачів без їхнього відома».
Там також назвали США «державою, яка ставить себе вище за закон» та закликали «всі зацікавлені сторони» працювати над формуванням механізмів регулювання у цифровій сфері, обов'язкових для всіх держав.
Нагадаємо, у березні відбулася кібератака на державні ресурси України, у тому числі на єдині та державні реєстри та сайти Міністерства юстиції. До того у ЗМІ повідомлялося, що російські хакери готують нову хвилю кібератак на Україну.
Федеральна служба безпеки (ФСБ) рф заявила про хакерську атаку на кілька тисяч телефонів російських дипломатів. Мовляв, це сталося через те, що виробник їхніх гаджетів, компанія Apple, «співпрацює з американськими спецслужбами».
Про це повідомляє російська служба «Радіо Свободи».
Як зазначається, зараження зазнали айфони співробітників російських дипломатичних служб у країнах НАТО, колишнього СРСР, а також в Ізраїлі, Сирії та Китаї.
ФСБ заявляє, що масовий злам став можливим завдяки співпраці Apple з американськими спецслужбами, проте жодних доказів цього не наводиться.
Подробиці атаки також не вказуються. В РФ стверджують, що було використано невідоме раніше програмне забезпечення, яке використовує вразливості в коді операційної системи iOS.
В організації атаки ФСБ звинуватило американське агентство національної безпеки.
Водночас міністерство закордонних справ Росії пов'язало хакерську атаку з тим, що «розвідслужби США десятиліттями використовують ІТ-корпорації з метою масштабного збору даних інтернет-користувачів без їхнього відома».
Там також назвали США «державою, яка ставить себе вище за закон» та закликали «всі зацікавлені сторони» працювати над формуванням механізмів регулювання у цифровій сфері, обов'язкових для всіх держав.
Нагадаємо, у березні відбулася кібератака на державні ресурси України, у тому числі на єдині та державні реєстри та сайти Міністерства юстиції. До того у ЗМІ повідомлялося, що російські хакери готують нову хвилю кібератак на Україну.