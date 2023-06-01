Федеральна служба безпеки (ФСБ) рф заявила про хакерську атаку на кілька тисяч телефонів російських дипломатів. Мовляв, це сталося через те, що виробник їхніх гаджетів, компанія Apple, «співпрацює з американськими спецслужбами».

Про це повідомляє російська служба «Радіо Свободи».

Як зазначається, зараження зазнали айфони співробітників російських дипломатичних служб у країнах НАТО, колишнього СРСР, а також в Ізраїлі, Сирії та Китаї.

ФСБ заявляє, що масовий злам став можливим завдяки співпраці Apple з американськими спецслужбами, проте жодних доказів цього не наводиться.

Подробиці атаки також не вказуються. В РФ стверджують, що було використано невідоме раніше програмне забезпечення, яке використовує вразливості в коді операційної системи iOS.

В організації атаки ФСБ звинуватило американське агентство національної безпеки.

Водночас міністерство закордонних справ Росії пов'язало хакерську атаку з тим, що «розвідслужби США десятиліттями використовують ІТ-корпорації з метою масштабного збору даних інтернет-користувачів без їхнього відома».

Там також назвали США «державою, яка ставить себе вище за закон» та закликали «всі зацікавлені сторони» працювати над формуванням механізмів регулювання у цифровій сфері, обов'язкових для всіх держав.

Нагадаємо, у березні відбулася кібератака на державні ресурси України, у тому числі на єдині та державні реєстри та сайти Міністерства юстиції. До того у ЗМІ повідомлялося, що російські хакери готують нову хвилю кібератак на Україну.