Ракетна атака по Києву у ніч на 1 червня, внаслідок якої троє людей загинули, коштувала Росії до 17 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Military Media Center.

Українські військові повідомили, що під час атаки загарбники використали 10 ракет «Іскандер» двох модифікацій, які всі було збито ППО – сім ракет «Іскандер-М» та три «Іскандер-К».

Як зазначають військові, одна ракета «Іскандер-М» коштує до 2 мільйонів доларів, вартість ракети «Іскандер-К» складає до 1 мільйона. Тобто російські окупанти лише на одну нічну атаку на столицю України витратили до 17 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня Сили протиповітряної оборони збили 10 з 10 ракет з ОТРК «Іскандер», якими росіяни намагались атакувати Київ.