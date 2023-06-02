Херсонський художній музей ідентифікував ще дві вкрадені російськими окупантами з їхньої колекції картини.

Як повідомив музей у своєму Facebook, свої експонати вони знайшли на фото із сімферопольського Центрального музею Тавриди.

— Продовжуємо працювати з однією зі світлин, зроблених 1 квітня 2023 року в сімферопольському Центральному музеї Тавриди під час підписання злочинного «‎договору»‎ про зберігання там викрадених творів мистецтва. Серед монументальних картин, що знаходяться за спиною одного з учасників цієї незаконної оборудки, вдалось ідентифікувати два полотна, – йдеться в повідомленні Херсонського музею.

Цього разу херсонські музейники впізнали такі твори зі своєї колекції: картину латвійського художника Карліса Добрайса «‎Реставратори»‎ (1962), подаровану автором музею в Херсоні в 2017 році, і картину українського митця Леоніда Лабенка «‎В Горках»‎ (1969).

— Повідомляти про викрадення робіт пана Карліса надзвичайно боляче, адже ми за найменшої нагоди намагалися включати його картини в експозиції, бо вони завжди привертали увагу та викликали захват, – додали в музеї.

Також там нагадали, що раніше ідентифікували на поширеній росіянами світлині і серію «‎Стихії в сучасному світі»‎ херсонської художниці Катерини Михальченко (Шаярової).

Нагаданємо, музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, США (Metropolitan Museum of Art, The Met) продовжує реагувати на звернення українців. Після Архипа Куїнджі він визнав українськими митцями Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського.