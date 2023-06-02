Херсонський художній музей ідентифікував ще дві вкрадені російськими окупантами з їхньої колекції картини.
Як повідомив музей у своєму Facebook, свої експонати вони знайшли на фото із сімферопольського Центрального музею Тавриди.
— Продовжуємо працювати з однією зі світлин, зроблених 1 квітня 2023 року в сімферопольському Центральному музеї Тавриди під час підписання злочинного «договору» про зберігання там викрадених творів мистецтва. Серед монументальних картин, що знаходяться за спиною одного з учасників цієї незаконної оборудки, вдалось ідентифікувати два полотна, – йдеться в повідомленні Херсонського музею.
Цього разу херсонські музейники впізнали такі твори зі своєї колекції: картину латвійського художника Карліса Добрайса «Реставратори» (1962), подаровану автором музею в Херсоні в 2017 році, і картину українського митця Леоніда Лабенка «В Горках» (1969).
— Повідомляти про викрадення робіт пана Карліса надзвичайно боляче, адже ми за найменшої нагоди намагалися включати його картини в експозиції, бо вони завжди привертали увагу та викликали захват, – додали в музеї.
Також там нагадали, що раніше ідентифікували на поширеній росіянами світлині і серію «Стихії в сучасному світі» херсонської художниці Катерини Михальченко (Шаярової).
Нагаданємо, музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, США (Metropolitan Museum of Art, The Met) продовжує реагувати на звернення українців. Після Архипа Куїнджі він визнав українськими митцями Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського.
Херсонський художній музей ідентифікував ще дві вкрадені російськими окупантами з їхньої колекції картини.
Як повідомив музей у своєму Facebook, свої експонати вони знайшли на фото із сімферопольського Центрального музею Тавриди.
— Продовжуємо працювати з однією зі світлин, зроблених 1 квітня 2023 року в сімферопольському Центральному музеї Тавриди під час підписання злочинного «договору» про зберігання там викрадених творів мистецтва. Серед монументальних картин, що знаходяться за спиною одного з учасників цієї незаконної оборудки, вдалось ідентифікувати два полотна, – йдеться в повідомленні Херсонського музею.
Цього разу херсонські музейники впізнали такі твори зі своєї колекції: картину латвійського художника Карліса Добрайса «Реставратори» (1962), подаровану автором музею в Херсоні в 2017 році, і картину українського митця Леоніда Лабенка «В Горках» (1969).
— Повідомляти про викрадення робіт пана Карліса надзвичайно боляче, адже ми за найменшої нагоди намагалися включати його картини в експозиції, бо вони завжди привертали увагу та викликали захват, – додали в музеї.
Також там нагадали, що раніше ідентифікували на поширеній росіянами світлині і серію «Стихії в сучасному світі» херсонської художниці Катерини Михальченко (Шаярової).
Нагаданємо, музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, США (Metropolitan Museum of Art, The Met) продовжує реагувати на звернення українців. Після Архипа Куїнджі він визнав українськими митцями Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського.