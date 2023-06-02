Селище Луч Миколаївської області обстрілювали кожен день майже десять місяців, та знищили 80 відсотків цивільної інфраструктури.

Про це повідомив інформаційний портал Freedom.

Луч знаходиться на кордоні Миколаївської та Херсонської областей приблизно за 40 кілометрів від Херсону.

Раніше «НикВести» писали, що у селищі Луч Шевченківської громади Миколаївщини 28 багатоповерхівок зрешечені уламками боєприпасів, немає вікон, знесені дахи, є прямі прильоти до квартир.

Під майже цілодобовими обстрілами у Лучі проживало 38 мешканців. Вони облаштували схованки у підвалах, грілися буржуйками, а їсти готували просто неба на кострі.

Нагадаємо, що селище Луч ледь не щодня обстрілювалося ворожими військами, внаслідок чого загинуло дві людини. Тут не залишилося жодного вцілілого будинку, а також немає газу та води. Окупанти знищили місцеву пошту, станції водозабору та частково зруйнували школу та дитсадок.

— Я відчувала, що тут потрібна. Три сараї люди мені залишили. Як я все це кину? Близько десятка собак, близько 15 котів, кури, качки, гуси. Але снаряди все перебили. Якщо було 60 курей, то залишилося 10. Ударною хвилею, осколками перебило все господарство, — розповіла мешканка Катерина.

Після деокупації Херсону обстріли тут припинилися, світло і воду в селі вже відновили, на черзі газопостачання.

Як розповідають мешканці, їм і наразі доводиться готувати на вулиці де вони обладнали невеликі літні кухні.

Місцеві жителі всіма силами намагаються повернути в рідний Луч мирне життя, але бояться навіть уявити скільки часу та коштів знадобиться на відновлення. Але крок за кроком відбудовують свої домівки та вірять у нашу перемогу.

Нагадаємо, що військові показали відео зняте дроном, як виглядає зруйноване на 80 відсотків селище Луч під Миколаєвом.