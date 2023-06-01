Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 1 червня ухвалив рішення, яким визнав порушення прав одностатевої пари в Україні.

Про це повідомили Українська гельсінська спілка з прав людини та центр захисту прав ЛГБТ «Наш світ», які представляли інтереси заявників в ЄСПЛ.

Пара геїв, які проживають сім’єю як партнери з 2010 року, у 2014 році вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини через неможливість легалізувати свої стосунки в Україні.

Суд встановив, що із заявниками поводилися інакше, ніж із різностатевими парами через відсутність будь-якого правового визнання та захисту для них, і що їхня сексуальна орієнтація була єдиною підставою для відмінностей у поводженні.

Розглядаючи справу, суд визнав, що «на відміну від різностатевих пар, які вважають за краще не вступати в шлюб з особистих причин, але все ж мають право на юридичне визнання і захист, заявники не мають ані доступу до шлюбу в Україні, ані можливості отримати будь-яку альтернативну форму юридичного визнання».

Так, суд констатував порушення Україною статті 14 у взаємозв’язку з статтею 8 Європейської конвенції з прав людини.

Тож ЄСПЛ ухвалив виплатити кожному з пари по 5 тисяч євро компенсації моральної шкоди, а також відшкодувати витрати на працю адвокатів.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський нагадав, що торік відповідав на петицію про одностатеві шлюби. Тоді він вказав, що за Конституцією шлюб може бути між жінкою та чоловіком, а в умовах воєнного стану Конституцію змінювати не можна.