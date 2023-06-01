У Миколаївській області протягом 2-4 червня фіксуватиметься надзвичайний, червоний, рівень пожежної небезпеки.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Надзвичайна пожежна небезпека — погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).

Жителям Миколаївщини слід бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі та берегти екосистему.

Нагадаємо, через війну площа лісових пожеж на Миколаївщині у 2022 році через війну збільшилася на 38 тисяч відсотків порівняно з 2021 роком.