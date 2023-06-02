Вищий орган судової влади України переживає зміни. Після затримання голови Верховного Суду вже обраний новий. Проте миколаївці не стали більше довіряти суддям.

Про це йдеться у сюжеті «НІС-ТВ».

Як відомо, НАБУ викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.

Після цього пленум Верховного Суду України на засіданні 26 травня обрав новим головою ВСУ голову Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслава Кравченка.

Жителі Миколаєва зазначають, що після цієї гучної справи рівень довіри до суддів значно знизився. Деякі городяни зазначають, що до затримання Всеволода Князєва не дуже довіряли роботі суддів.

— Довіра до суддів вже втрачена давно. Ви розумієте, що судді – це влада, яка вирішує сидіти чи не сидіти (у в’язниці, — ред.). Їх ніхто не контролює, їх ніхто не примушує. А цей суддя, який збив нацгвардійця, у якого троє дітей, горіти йому в пеклі, — зазначив один із опитаних.

Також люди зазначають, що не всі судді погані та серед них є добросовісні і порядні.

Раніше повідомлялдося, що вСпеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.

За результатами розгляду справи, Вища рада правосуддя дала згоду на взяття під варту колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в хабарництві.

Пізніше виявилося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України.

Представник Спеціальної антикорупційної прокуратури заявив, що Кирило Горбуров, який є одним із учасників схеми у Верховному Суді України, хотів «наварити» 900 тисяч доларів та розділити їх з іншим фігурантом- адвокатом Олегом Горецьким.