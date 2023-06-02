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Вночі, 2 червня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий ударний БпЛА «Shahed-136».

Про це повідомили в Миколаївській ОВА, посилаючись на дані оперативного командування «Південь».

Також повідомлялося, що у четвер, 1 травня, о 16:30 росіяни обстріляли два населені пункти Куцурубської громади.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.

Також 1 червня о 10:59 і об 11:31 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.