Традиційно 1 червня в Миколаївському зоопарку влаштували загальноміський захід, присвячений Міжнародному дню захисту дітей.

Про це повідомляють «НикВести».

Цього року мешканців міста чекала насичена програма: аніматори, інтерактивна вистава, виступ інструментального ансамблю дитячої музичної школи №8 та багато інших цікавинок.

На святі були присутні діти військовослужбовців, вимушені переселенці або які виїхали з окупованих територій, які на власні очі побачили жахи війни.

Організатори відзначають, що психотравма у дітей не завжди проявляється негайно, але може виявитися у подальшому. Діти не завжди відчувають психотравму, але вона може проявитися пізніше. Тому надважливе завдання — навчити дітей дивилися на світ позитивно і максимально нівелювати наслідки цієї психологічної травми.

Прокоментував захід також директор і художній керівник театру Артем Свистун.

— Сьогоднішній івент є важливим етапом у психологічному розвантаженні дітей, можливість надати їм відпочинок, розваги, посмішку та поліпшити настрій, — сказав Артем Свистун.

Під час свята діти брали участь у інтерактивних завданнях від аніматорів, оглянули локації з тваринами зоопарку та побачили на власні очі, як годують приматів. Також був виступ інструментального ансамблю дитячої музичної школи №8.

Окрім, цього на заході представили виставу «Одного разу в Африці» від Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії.

Для дітей до 14 років відвідування зоопарку цього дня було безкоштовним.

Нагадаємо, директор Миколаївського зоопарку, депутат міськради Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування, а потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.

Раніше повідомлялося, що Володимир Топчий вважає неправильним, що з міського бюджету пропонується направити 90 мільйонів гривень вільних коштів на освіту, а на культуру лише 5 мільйонів.

Нагадаємо, у вересні українців закликали допомогти Миколаївському зоопарку у придбанні корму для тварин.

Також з початком повномасштабної війни українці почати купувати онлайн квитки до зоопарку, аби підтримати заклад. Тоді місто знаходилося під постійними обстрілами, люди не могли відвідувати зоопарк.

В рамках серії подкастів «Рішуча Миколаївщина» вийшов випуск, присвячений Миколаївському зоопарку. Там Володимир Топчий розповів, як небайдужі люди допомогли зберегти заклад.