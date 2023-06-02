У Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону. Днями фахівці ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» замінили майже 60 метрів застарілих ділянок трубопроводів опалення діаметром 89 та 100 мм у Центральному районі міста.

Про це повідомляється на сайті Миколаївської міськради.

Крім того, було встановлено засувки діаметром 100 мм та розчищено теплову камеру, куди несвідомі мешканці кидали сміття.

«Виконані роботи дозволять безперебійно постачати теплоносій до одного з навчальних закладів Миколаєва», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на заміну тепломереж по вулиці Артилерійській. За роботи готові заплатити 5 мільйонів 235 тисяч 19 гривень.