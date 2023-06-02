Станом на 13:00 2 червня ремонтні роботи на насосних станціях «Миколаївводоканалу» ще тривають.

Про це повдіомили у пресслужбі комунального підприємства.

В місто зможуть відновити водопостачання протягом кількох діб.

У водоканалі нагадують, що вода буде подаватися не питної якості, а придатна лише для господарсько-побутових потреб.

«Зараз ще є будинки, в яких з низьким тиском, але подається вода. Тож мешканцям рекомендуємо набрати в ємності! Містяни, під час повномасштабної війни завжди слід мати певний запас води», — додали в КП.

Нагадаємо, депутати Миколаївської міської ради не прийняли програму «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету міста цього року планують витратити 37 мільйонів гривень. Програму відправили на доопрацювання.

Раніше повідомлялося, що вода за програмою «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету Миколаєва цього року планують витратити 37 мільйонів гривень, не є питною.

Також секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав про те, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок