За останню добу українські захисники ліквідували 560 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив убитими вже близько 209 470 солдатів і найманців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Минула доба характеризувалася також відчутними втратами ворога у військовій техніці. Зокрема агресор втратив:
Таким чином, вчора у ворога не було втрат тільки в авіації і кораблях.
Нагадаємо, що в окупованій Михайлівці (Запорізька область) сьогодні, 2 червня, підірвали автомобіль з колаборантами та окупантами.
За останню добу українські захисники ліквідували 560 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив убитими вже близько 209 470 солдатів і найманців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Минула доба характеризувалася також відчутними втратами ворога у військовій техніці. Зокрема агресор втратив:
Таким чином, вчора у ворога не було втрат тільки в авіації і кораблях.
Нагадаємо, що в окупованій Михайлівці (Запорізька область) сьогодні, 2 червня, підірвали автомобіль з колаборантами та окупантами.