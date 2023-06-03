За останню добу українські захисники ліквідували 560 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив убитими вже близько 209 470 солдатів і найманців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Минула доба характеризувалася також відчутними втратами ворога у військовій техніці. Зокрема агресор втратив:

10 танків (всього - 3829),

12 бойових броньованих машин (7502),

32 одиниці артилерії (3533),

7 реактивних систем залпового вогню (582),

7 одиниць ППО (342),

28 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3165),

15 крилатих ракет (1132),

22 автомобілі та автоцистерни (6289),

10 одиниць спеціальної техніки (475).

Таким чином, вчора у ворога не було втрат тільки в авіації і кораблях.

Нагадаємо, що в окупованій Михайлівці (Запорізька область) сьогодні, 2 червня, підірвали автомобіль з колаборантами та окупантами.