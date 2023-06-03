У Миколаєві наприкінці травня стартували ремонтні роботи в одному з дитячих садків Корабельного району. Будівельники замінять розбиті віконні блоки на сучасні енергозберігаючі вікна з дитячими замками безпеки. Також встановлять нові двері.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

Зазначається, що внаслідок обстрілів російських військ різного ступеню пошкоджень зазнали близько 100 закладів освіти Миколаєва. У тому числі, 37 дитячих садків.

У садочках вибиті вікна та двері, зруйновані дахи, паркани, ігрові майданчики. Незважаючи на те, що військові дії тривають, в місті розпочали відновлювати пошкоджені будівлі.

Раніше повідомлялося, що в червні запрацюють по два дитячі садочки у кожному районі Миколаєва.