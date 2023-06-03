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На Миколаївщині у неділю, 4 травня, в День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ, буде обмежено проведення будь-яких розважальних заходів та змагань.

На брифінгу заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі звернувся до керівників всіх рівнів, приватних підприємств, установ з проханням у цей день обмежити проведення будь-яких розважальних заходів. Також внести відповідні зміни до теле- та радіопрограм.

— Прошу дотримуватись даних обмежень для того, аби ми гідно вшанували пам’ять наших безневинно загиблих дітей, — закликав Олександр Трайтлі.

Нагадаємо, що 1 червня у світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Це – нагадування про те, що дорослі повинні захищати права дітей, робити все, аби вони росли щасливими, могли навчатися, не знали горя і війни.