У п’ятницю, 2 червня, миколаївські правоохоронці почали перевіряти рівень готовності до використання захисних споруд цивільного захисту. Обстежували наявне обладнання та забезпечення безперешкодного цілодобового доступу до них населення.

Про це звітували в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

— В першу чергу, члени комісії перевірили можливість безперешкодного доступу до них та готовність до використання за призначенням даних укриттів та їхню комплектацію необхідним. З балансоутримувачами захисних споруд, а також відповідальними особами за їхнє обслуговування і експлуатацію правоохоронці провели роз'яснювальні бесіди стосовно законодавчих норм, які регламентують функціонування захисних споруд цивільного захисту у період дії режиму воєнного стану, —йдеться в повідомленні.

Поки перевіряли укриття у Миколаєві, але правоохоронці зазначають, що такі комісійні рейди будуть проводитись по всій області.

—У разі виявлення недоліків будуть надані рекомендації стосовно їхнього негайного усунення, а у випадку відмови вжиття відповідних заходів відповідальними особами, винні будуть притягнуті до відповідальності, — зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня під час чергової атаки росіян серед трьох загиблих у Деснянському районі Києва була дружина Ярослава. Укриття, до якого вона прийшла, виявилося закритим.

Після до поліклініки в Деснянському районі Києва, поруч з якою загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що всі винні в загибелі трьох людей у Києві під час нічної атаки РФ, понесуть покарання.