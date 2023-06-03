Українські військові не дають російським окупантам спокійно проводити ротаційні заходи у Бахмуті.

Як розповів в етері телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, українці били по загарбниках із усіх можливих засобів.

— Знищили 84 окупантів, 132 зазнали поранень. Трьох взяли в полон, також знищили два БТР, 2 бойові машини піхоти, три установки «Град», вісім гармат різного типу, три станції РЕБ... Тобто ми не даємо їм проводити у спокійному режимі ротаційні заходи. Одним даємо дорогу, інших зустрічаємо, — прокоментував Череватий.

За словами речника Росія проводить ротацію «вагнерівців» - на заміну їм приходять підрозділи повітряно-десантних військ РФ. І цю ротацію Росія намагається прикривати потужним вогнем.

Череватий повідомив, що загарбники здійснили за цю добу 400 обстрілів і чотири авіанальоти на Бахмутському напрямку. Однак продовжують нести втрати попри усі спроби захопити місто.

— Вони втратили 10 місяців часу і втратили, за різними оцінками, до 100 тисяч особового складу вбитими і пораненими за те, щоби захопити не до кінця, підкреслю, український районний центр, — зауважив Череватий.

Нагадаємо, що за останню добу українські захисники ліквідували 560 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив убитими вже близько 209 470 солдатів і найманців.