У Миколаєві поки не можуть відновити безперебійну подачу води городянам. Ремонтні роботи мережі наразі тривають.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Він запевнив, що фахівці роблять все можливе, щоб завершити ремонтні роботи. Поки по місту будуть подавати воду погодинно.

— Вже зараз в будинки мешканців Корабельного району подається вода, але з 20 години припиняємо. З 18 години розпочинаємо подавати в Інгульський, Заводський та Центральний райони. Вночі теж буде припинено. Будь ласка, зробіть запаси води і пам'ятайте, що вона придатна лише для побутових потреб, — розповів мер міста.

Раніше повідомлялося, що депутаты Николаевского городского совета не приняли программу «Доступная вода», на обслуживание которой из бюджета города в этом году планируется потратить 37 миллионов гривен. Программу отправили на доработку.