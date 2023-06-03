Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військовими, залишається нестабільною та потенційно небезпечною, зокрема, через відсутність зовнішьного резервного джерела електроенергії.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

Як зазначається, один із п’яти принципів, представлених Генеральним директором МАГАТЕ Раді Безпеки ООН 30 травня і спрямованих на запобігання ядерній аварії, говорить, що зовнішнє електропостачання ЗАЕС «не повинно наражатися на ризик» і що «всі зусилля необхідно докласти так, щоб зовнішнє електропостачання завжди залишалося доступним і безпечним». Інші принципи, викладені на засіданні Радбезу, включали зобов'язання не завдавати ударів з території або по станції, не використовувати її як склад чи базу для важких озброєнь, а також захищати конструкції, системи та компоненти, необхідні для її безпечної та надійної експлуатації, від нападу чи актів саботажу.

— Хоча принципи отримали широку підтримку в Раді Безпеки ООН, що є дуже обнадійливим і важливим кроком вперед для гарантування ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, загальна ситуація на об’єкті залишається вкрай нестабільною та потенційно небезпечною, — наголосив керівник організації Рафаель Гроссі.

Він зауважив, що на ЗАЕС вже протягом трьох місяців відсутнє зовнішнє резервне джерело живлення, що збільшує загрозу у разі пошкодження єдиної діючої магістральної лінії електропередач.

— Вразлива ситуація з електропостачанням на об'єкті, як і раніше, викликає глибоке занепокоєння, і, як вказують нещодавно встановлені принципи МАГАТЕ, необхідно активізувати зусилля для забезпечення більш стабільного та передбачуваного зовнішнього електропостачання, — підкреслив Гроссі.

ЗАЕС продовжує покладатися на єдину лінію електропередачі на 750 кіловольт (кВ) для зовнішнього живлення, необхідної їй для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки та захисту. До конфлікту на станції було чотири таких ЛЕП, додали в агентстві. Відсутність будь-яких резервних варіантів живлення означає, що якщо лінія у 750 кВ буде відключена, як сталося 22 травня, Запорізька АЕС буде змушена покладатися на аварійні дизель-генератори як останню лінію захисту.

Раніше повідомлялося, що ні Україна, ні Росія не зобовʼязалися дотримуватись п'яти принципів, викладених директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі щодо захисту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції