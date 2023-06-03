Для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє The Wall Street Journal.

Зеленський наголосив, що американська ЗРК Patriot - це єдина зброя, яка наразі може збивати деякі види російських ракет.

— На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет РФ, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, — це Patriot, — сказав президент.

Він зазначив, що наявність в Україні Patriot вимикає можливість Росії залякувати десятки мільйонів мирних людей.

— Реальність наступна: 50 батарей Patriot - і в більшості люди не будуть гинути, — додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна зараз готова до контрнаступу.