Українські оборонці за останню добу відправили до пекла ще 470 окупантів. Українські військові змогли ліквідувати 209 940 загарбників. Крім того, захисникам вдалося знищоти 8 ворожих танків та десятки іншої бойової техніки російської армії.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Так, 3 червня, Силами оборони навіть було ліквідовано дві ворожі ППО.

Загалом, за час повномасштабного вторгнення росія втратила:

танків – 3 837;

бойових броньованих машин – 7 512;

артилерійських систем – 3 555;

РСЗВ – 583;

засоби ППО – 344;

літаків – 313;

гелікоптерів – 298;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 175;

крилатих ракет – 1 132;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 305;

спеціальної техніки – 479.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна зараз готова до контрнаступу.