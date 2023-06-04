Українські оборонці за останню добу відправили до пекла ще 470 окупантів. Українські військові змогли ліквідувати 209 940 загарбників. Крім того, захисникам вдалося знищоти 8 ворожих танків та десятки іншої бойової техніки російської армії.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Так, 3 червня, Силами оборони навіть було ліквідовано дві ворожі ППО.
Загалом, за час повномасштабного вторгнення росія втратила:
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна зараз готова до контрнаступу.
Українські оборонці за останню добу відправили до пекла ще 470 окупантів. Українські військові змогли ліквідувати 209 940 загарбників. Крім того, захисникам вдалося знищоти 8 ворожих танків та десятки іншої бойової техніки російської армії.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Так, 3 червня, Силами оборони навіть було ліквідовано дві ворожі ППО.
Загалом, за час повномасштабного вторгнення росія втратила:
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна зараз готова до контрнаступу.