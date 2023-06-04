Держаудитслужба Миколаївщини впродовж січна-травня 2023 року провела моніторинг закупівель, під час якого було знайдено порушень на суму понад 260,6 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Загалом, Держаудитслужба перевірила 144 процедури на загальну суму 420,2 мільйона гривень. Більша половина з них пройшли з порушеннями.