Дві російські крилаті ракети, які не вдалося перехопити вночі 4 червня, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Водночас дрони-камікадзе Shahed-136/131 уразили об'єкти інфраструктури в Сумській області. Більше про наслідки цих ударів дронів та ракет Ігнат не розповів.

— З шести ракет чотири знищила ППО, а дві, на жаль, влучили по оперативному аеродрому поблизу Кропивницького. Про наслідки я вам не говоритиму, але є такі реалії, – зазначив Юрій Ігнат.

Він додав, що українські аеродроми залишаються «ласим шматком для ворога».

— Не дає їм спокою українська авіація. Вона лише за минулу та поточну добу здійснила понад 30 вильотів, завдала понад 10 авіаударів. Зрозуміло, що ворогові це не подобається, – розповів речник Повітряних сил.

Нагадаємо, ввечері, 3 червня російські терористи атакували передмістя Дніпра, селище Підгороднє. Число поранених унаслідок російського удару більше 20, з них 17 людей госпіталізовані, а дехто і досі залишається під завалами.