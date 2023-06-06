На «Миколаївводоканалі» запевнили, що якість води, яка подається у будинки городян, не змінилася.

Як зазначили на підприємстві, вода, як і раніше, не питної якості, але цілком придатна для господарсько-побутових потреб. Фахівці тричі на день перевіряють воду за хімічними, бактеріологічними та технологічними показниками.

Також зазначається, що у зв’язку з підривом дамби Каховської ГЕС у багатьох населених пунктах через це є проблеми з подачею води, зокрема у Кривому Розі, Марганці та Нікополі.

— Наразі, всі виробничі підрозділи працюють безперебійно. Фахівці 24/7 контролюють стале водовідведення, очищення та подачу води. Комунальники та місцева влада роблять все можливе, щоб уникнути надзвичайної ситуації, — йдеться у повідомленні «Миколаївводоканалу»

Зазначимо, що у зв’язку з підривом дамби Каховської ГЕС та можливим підвищенням рівня води в річці Інгулець, мешканців Снігурівської громади просять зробити запаси питної води.

Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.