У Миколаєві почав працювати проєкт «Кішка» від організації «Чотири лапи». Городянам пропонують простерилізувати своїх домашніх улюбленців.

Про це повідомляє Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Співпраця з організацією розпочалася з 5 червня. У рамках проєкту упродовж року на базі комунального підприємства «Центр захисту тварин» виконуватимуть стерилізацію та вакцинацію котів та кішок.

— Якщо ви бажаєте записати на стерилізацію вашого чотирилапого друга, будь ласка, зателефонуйте за номером 0973647596. Фахівці з радістю дадуть відповідь на ваші запитання та допоможуть запланувати процедуру, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на комунальному підприємстві Миколаєва «Центр захисту тварин» вже не вистачає вольєрів для утримання домашніх тварин, яких залишили городяни під час евакуації.

Також повідомлялося, що в Южноукраїнську діятиме програма безплатної стерилізації безпритульних тварин. Її проводять зоозахисники «UAnimals».