Підрив Каховської ГЕС призвело до значного зниження рівня водосховища, що використовується для подачі води, що охолоджує, на Запорізькій атомній електростанції.

Про це у Twiter розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, підрив Каховської дамби є загрозою для Запорізької атомної електростанції. Це пов’язано з тим, що рівень води в Каховському водосховищі падає, що створює небезпеку для ЗАЕС. Ця вода потрібна для основних систем охолодження.

— Відсутність охолоджуючої води в основних системах водопостачання протягом тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та виходу з ладу аварійних дизель-генераторів, —попередив чиновник, але уточнив, що зараз ризик розплавлення не є високим, а МАГАТЕ стежить за ситуацією.

Також Рафаель Гроссі оголосив, що наступного тижня приїде на Запорізьку АЕС, щоб обговорити подальші заходи після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що внаслідок підриву Каховської ГЕС рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, пояснюють в «Енергоатомі».

Раніше стало відомо, що в разі підвищення рівня води в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді можливе руйнування пішохідного понтонного мосту, який з’єднує населений пункт з Горохівською територіальною громадою.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.



