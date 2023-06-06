У Миколаєві впроваджено низку заходів для прийому та розселення переселенців з Херсонщини, що постраждали від підриву Каховської ГЕС. Пункти прийому наразі організовано на залізничному вокзалі та автовокзалі.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу, передає кореспондентка «НикВести».

Крім того, за словами губернатора, у місті розгорнули 350 додаткових ліжко-місць та організували 10 автобусів, які будуть розвозити людей по місту. Також, близько 200 переселенців сьогодні може прийняти Снігурівка.

— Зараз організовано два пункти прийому на залізничному вокзалі та автовокзалі, долучені міська влада, волонтери та міжнародні організації. Виділено 10 автобусів, які будуть розвозити людей по місту, виділено 10 автівок які будуть доставляти питну воду до Херсона. Розгорнуто 350 ліжок, окрім тих, що ми вже мали. Також Снігурівка може приймати до 200 людей, — зазначив Віталій Кім.

За даними очільника ОВА, до Миколаєва також прямують автобуси з інших українських міст, які готові приймати переселенців з Херсонщини.

— Окрім цього виїхали з Одеси, Кропивницького, Хмельницького автобуси, які можуть забрати по плану евакуації людей, — розповів він.

Нагадаємо, у Миколаєві евакуйовані мешканці Херсонщини можуть зареєструватися на отримання фіндопомоги.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.