Рівень води в Херсоні внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вже піднявся на два метри. У найгіршому випадку можна очікувати підняття рівня води до п’яти метрів.

Про це на брифінгу повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише ТСН.

За словами голови ОВА, «‎критичний момент»‎ підняття води експерти прогнозують за 24 години.

— Зараз ми бачимо підвищення рівня води в місті Херсоні, близько двох метрів. Орієнтовно, ця межа може підвищитись ще на метр. Тобто плюс три метри – максимальне, що може відбутися при такому витоку води. … Є загроза більшого підмиву гідростанції. Якщо це станеться, то буде зруйновано дамбу і близько за годину ми можемо побачити в Херсоні на ще плюс три метри підвищення рівня води, - повідомив Олександр Прокудін.

За його прогнозами, після максимального підняття вода піде в лиман та море і ситуація буде поліпшуватися.

Олександр Прокудін також зазначив, що найгірша ситуація наразі у Херсоні в мікрорайоні Острів - звідти довелося евакуювати понад 800 людей.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Наразі у Миколаєві евакуйовані мешканці Херсонщини можуть зареєструватися на отримання фіндопомоги.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.