Молдова організує кількатижневий тренінг для українських військових зі знешкодження вибухонебезпечних пристроїв.

Про це оголосило Міноборони Молдови.

Згідно з повідомленням, фахівці інженерного батальйону молдовського війська «Кодру» навчатимуть своїх колег зі Збройних сил України методам виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Тренінг відбудеться в Центрі підготовки інженерних військ Збройних сил Молдови в межах гуманітарної допомоги з очищення території від вибухонебезпечних предметів внаслідок війни Росії проти України.

Водночас тренінг буде проведено з метою запобігання травмуванню або загибелі українського населення внаслідок вибуху залишених у землі предметів.

Курс триватиме чотири тижні й міститиме як теоретичні, так і практичні заняття, – додали в молдовському Міноборони.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти семи росіян за їхню роль у кампанії зловмисного впливу в Молдові.