Молдова організує кількатижневий тренінг для українських військових зі знешкодження вибухонебезпечних пристроїв.
Про це оголосило Міноборони Молдови.
Згідно з повідомленням, фахівці інженерного батальйону молдовського війська «Кодру» навчатимуть своїх колег зі Збройних сил України методам виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Тренінг відбудеться в Центрі підготовки інженерних військ Збройних сил Молдови в межах гуманітарної допомоги з очищення території від вибухонебезпечних предметів внаслідок війни Росії проти України.
Водночас тренінг буде проведено з метою запобігання травмуванню або загибелі українського населення внаслідок вибуху залишених у землі предметів.
Курс триватиме чотири тижні й міститиме як теоретичні, так і практичні заняття, – додали в молдовському Міноборони.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти семи росіян за їхню роль у кампанії зловмисного впливу в Молдові.
Молдова організує кількатижневий тренінг для українських військових зі знешкодження вибухонебезпечних пристроїв.
Про це оголосило Міноборони Молдови.
Згідно з повідомленням, фахівці інженерного батальйону молдовського війська «Кодру» навчатимуть своїх колег зі Збройних сил України методам виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Тренінг відбудеться в Центрі підготовки інженерних військ Збройних сил Молдови в межах гуманітарної допомоги з очищення території від вибухонебезпечних предметів внаслідок війни Росії проти України.
Водночас тренінг буде проведено з метою запобігання травмуванню або загибелі українського населення внаслідок вибуху залишених у землі предметів.
Курс триватиме чотири тижні й міститиме як теоретичні, так і практичні заняття, – додали в молдовському Міноборони.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти семи росіян за їхню роль у кампанії зловмисного впливу в Молдові.