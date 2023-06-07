Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов вважає, що програма «Доступна вода» має бути підтримана депутатами міськради. В іншому випадку у підприємства може не вистачити коштів на обслуговування станцій видачі питної води і їх закриють.

Про це від розповів у програмі «Діалог» на ТРК МАРТ.

Зазначимо, що на програму «Доступна вода» планувалося витратити з бюджету міста 37 мільйонів гривень. Під час розгляду питання на сесії депутати його не підтримали. Програму відправили на доопрацювання.

Микола Логвінов повідомив, що програма буде опрацьована і знов подана на розгляд депутатів.

— Якщо програма не буде прийнята, то колись може настати момент, що в нас не буде грошей утримувати ці станції і ми можемо їх закрити. Тому що станції у нас працюють з травня минулого року. І ми весь цей час їх встановлювали, підтримували, обслуговували за рахунок коштів підприємства. І колись це може закінчитись. І тоді, якщо не буде фінансування з міста – ми будем вимушені станції зупиняти… Впевнений, в нас люди розумні і зрозуміють, що це потрібно робити, компенсувати ті витрати, які несуть підприємства для утримання цих станцій» — зазначив Микола Логвінов.

Раніше повідомлялося, що вода за програмою «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету Миколаєва цього року планують витратити 37 мільйонів гривень, не є питною.

Нагадаємо, раніше секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав про те, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.

Також «Миколаївоблтеплоенерго» дало відповідь щодо того, чому на обслуговування станцій видачі питної води відповідно до програми «Доступна вода» необхідно 37 мільйонів гривень. Це пов’язано з собівартістю літра води, яка включає обслуговування станцій та заробітну плату працівників.