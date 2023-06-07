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Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради замовила послуги з механізованого вакуумного прибирання доріг на майже шість мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Наразі триває процедура подання пропозицій від учасників, аукціон призначено на 15 червня.

Переможець торгів має за 5 мільйонів 946 тисяч 988 гривень проводити до кінця року механізоване вакууме прибирання 4388 км доріг на території Заводського району міста. Також на 2890 км проводитиметься механізоване вологе прибирання.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Центрального району Миколаєва оголосила тендер на послуги з механізованого вакуумного прибирання проїжджої частини доріг від бруду, сміття, піску з вивозом сміття. Орієнтовна вартість закупівлі — 4 мільйони 110 тисяч гривень.

Нагадаємо, що КП «Миколаївські парки» планує витратити 858 тисяч гривень на послуги з прибирання доріжок та тротуарів в одинадцяти скверах та парках міста.

Також повідомлялося, що 26 квітня в Миколаєві стартував проект очистки міста. Міську раду мили технікою Karcher, яку Миколаїв планує закупити у майбутньому.