На території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС, є ризик забруднення питної води. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.
На місцях підтоплень вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб та відбирають проби води з водойм та криниць.
Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, МОЗ радить дотримуватись таких правил:
Також в МОЗ повідомили, що в областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.
— У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм, — попереджають фахівці.
Нагадаємо, що з підконтрольної Україні частини Херсонщини розпочали евакуацію людей до Миколаєва. Данська рада у справах біженців (DRC) реєструє у Миколаєві на фінансову допомогу людей, які евакуюються з Херсонської області.
На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.
В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням. В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.
Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді Миколаївщини водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
На території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС, є ризик забруднення питної води. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.
На місцях підтоплень вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб та відбирають проби води з водойм та криниць.
Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, МОЗ радить дотримуватись таких правил:
Також в МОЗ повідомили, що в областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.
— У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм, — попереджають фахівці.
Нагадаємо, що з підконтрольної Україні частини Херсонщини розпочали евакуацію людей до Миколаєва. Данська рада у справах біженців (DRC) реєструє у Миколаєві на фінансову допомогу людей, які евакуюються з Херсонської області.
На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.
В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням. В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.
Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді Миколаївщини водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.