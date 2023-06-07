На території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС, є ризик забруднення питної води. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

На місцях підтоплень вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб та відбирають проби води з водойм та криниць.

Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, МОЗ радить дотримуватись таких правил:

Пийте тільки бутильовану або привізну воду.

Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.

Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мийте руки з милом.

Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Також в МОЗ повідомили, що в областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

— У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм, — попереджають фахівці.

Нагадаємо, що з підконтрольної Україні частини Херсонщини розпочали евакуацію людей до Миколаєва. Данська рада у справах біженців (DRC) реєструє у Миколаєві на фінансову допомогу людей, які евакуюються з Херсонської області.

На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням. В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді Миколаївщини водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.