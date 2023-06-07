На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ. За добу бійці просунулись до 1100 метрів.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також вона вказала, що на цьому напрямку бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.

— За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту. Вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах, — зазначила Маляр.

Нагадаємо, що російські окупанти вчора, 6 червня, тричі обстріляли території Очаківської громади та Очакова.