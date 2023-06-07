В Україні можуть частково відкрити повітряний простір ще до кінця війни.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, міжнародний аеропорт «Львів» може частково відновити свою роботу.

Можливе відкриття аеропорту – одна з речей, на яку ми дуже чекаємо. Це питання було порушене, і ми сподіваємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом, – заявив Максим Козицький під час підписання угоди про приєднання України до програми Євросоюзу «Механізм З’єднання Європи».

Нагадаємо, Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заперечив, що українські пілоти вже почали навчання на американських винищувачах F-16. Але, за його словами, підготовка до навчання триває, і передові групи українських пілотів уже виїхали для цього.